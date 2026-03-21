Espaço da Agricultura Familiar movimenta Cavalgada do Torto

A Cavalgada de São José do Torto é também um espaço de incentivo à agricultura familiar e à cidadania no campo. Neste sábado (21), acontecem ações de comercialização direta de produtos e um mutirão de regularização documental para produtores rurais.

Coordenada pela Secretaria da Agricultura (SEAGRI), a ação será realizada dentro do Espaço da Agricultura Familiar e Cidadania Rural, criado para aproveitar o fluxo de visitantes do evento e fortalecer a economia local.





No local, 12 famílias de agricultores irão comercializar diretamente seus produtos, como frutas, verduras, hortaliças, mel, queijos, doces, ovos caipiras e itens de artesanato. O espaço também contará com a oferta de culinária regional, com pratos típicos preparados pelas próprias famílias, como galinha caipira, panelada e buchada.





Além da geração de renda, o espaço também será ponto de atendimento para o mutirão de regularização, com emissão e atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).





O CAF é o documento que comprova a condição de agricultor familiar, sendo essencial para acesso a políticas públicas, como programas de compra de alimentos, crédito rural e benefícios previdenciários. Já o CCIR garante a regularização do imóvel rural junto ao Incra, sendo necessário para processos como venda, transferência e acesso a financiamentos.





A proposta é facilitar o acesso dos agricultores à documentação e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades de comercialização, fortalecendo a produção local e promovendo desenvolvimento econômico no meio rural.













SERVIÇO

Espaço da Agricultura Familiar e Cidadania Rural (SEAGRI)

Data: 21 de março

Horário: 7h30 às 11h30





Local: Distrito de São José do Torto – Sobral/CE









Checklist de Documentos

1. RG e CPF (do casal, se houver).

2. Comprovante de residência.

3. Documento da terra (Escritura, ITR, Contrato de Parceria ou Termo de Posse).

4. Extrato do CNIS (Previdência Social), caso solicitado pelos técnicos da SEAGR I.