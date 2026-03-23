Sobral conquista Selo Ouro de Alfabetização do MEC pelo segundo ano consecutivo

O município de Sobral foi destaque no cenário nacional nesta segunda-feira (23), em Brasília, durante a cerimônia do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade conquistou o Selo Ouro, o nível mais alto da certificação, concedida a redes públicas de ensino que se destacam na alfabetização de crianças. Na ocasião, Sobral foi representado pela secretária da Educação, professora Cynira Sampaio.





Sobral foi bem avaliado em todos os critérios em 2025, entre eles estão o fortalecimento da política de alfabetização, a formação continuada de professores e gestores e a distribuição de materiais didáticos. O objetivo é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o fim do 2º ano do ensino fundamental.





A premiação reuniu redes de ensino de todo o país. Ao todo, 2.285 redes receberam o Selo Ouro. Sobral está entre os municípios que alcançaram o resultado máximo.









Como funciona a avaliação





O Ministério da Educação (MEC) avalia diferentes aspectos da política de alfabetização, como gestão, governança, formação de profissionais, avaliação da aprendizagem e a realização de ações estruturantes.



