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quinta-feira, 30 de abril de 2026

“Bolsonaro ficou bastante feliz”, diz Flávio sobre dosimetria

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Nesta quinta-feira (30), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu com alegria à derrubada do veto ao projeto da dosimetria pelo Congresso Nacional.

Segundo o parlamentar, ele visitou o pai após a votação e transmitiu uma mensagem de agradecimento aos deputados e senadores que apoiaram a medida.

– Fala pessoal, saí do Congresso Nacional, onde tivemos mais uma grande vitória, derrubamos o veto ao projeto da dosimetria […] só pra transmitir a todos vocês a gratidão dele, o agradecimento, ficou muito feliz com essa vitória, pediu para agradecer aos deputados e senadores que votaram para derrubada desse veto – disse.

Na sequência, o senador ressaltou que, apesar da comemoração, o ex-presidente reconhece que a decisão não terá efeito direto imediato sobre sua situação.

– Ele tem consciência que isso não vai atingi-lo imediatamente, mas ficou muito feliz, porque sabe que grande parte daqueles que estão presos ainda vão poder voltar para suas casas porque vão ali conseguir um benefício de progressão de regime – afirmou.

Por fim, Flávio destacou o apoio da base política e associou o resultado a uma derrota do governo.

– O presidente Bolsonaro bastante feliz, agradecendo essa base aí, leal, forte […] E quando é derrota do PT, é vitória para o Brasil – declarou. (Pleno News)

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