“Bolsonaro ficou bastante feliz”, diz Flávio sobre dosimetria

Nesta quinta-feira (30), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu com alegria à derrubada do veto ao projeto da dosimetria pelo Congresso Nacional.





Segundo o parlamentar, ele visitou o pai após a votação e transmitiu uma mensagem de agradecimento aos deputados e senadores que apoiaram a medida.





– Fala pessoal, saí do Congresso Nacional, onde tivemos mais uma grande vitória, derrubamos o veto ao projeto da dosimetria […] só pra transmitir a todos vocês a gratidão dele, o agradecimento, ficou muito feliz com essa vitória, pediu para agradecer aos deputados e senadores que votaram para derrubada desse veto – disse.





Na sequência, o senador ressaltou que, apesar da comemoração, o ex-presidente reconhece que a decisão não terá efeito direto imediato sobre sua situação.





– Ele tem consciência que isso não vai atingi-lo imediatamente, mas ficou muito feliz, porque sabe que grande parte daqueles que estão presos ainda vão poder voltar para suas casas porque vão ali conseguir um benefício de progressão de regime – afirmou.





Por fim, Flávio destacou o apoio da base política e associou o resultado a uma derrota do governo.





– O presidente Bolsonaro bastante feliz, agradecendo essa base aí, leal, forte […] E quando é derrota do PT, é vitória para o Brasil – declarou. (Pleno News)





Assista:

Justiça foi feita. Visitei hoje meu pai, @jairbolsonaro , e levei a notícia sobre o PL da dosimetria. O Brasil venceu! pic.twitter.com/vaz6JkGEmv — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 30, 2026