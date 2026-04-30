Tragédia na CE-178: criança de 7 anos morre em grave acidente entre moto e carro

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (30), na CE-178, rodovia que liga Sobral ao município de Santana do Acaraú.





De acordo com informações, Simara, uma criança de apenas 7 anos, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo próprio pai, não resistiu após a colisão com um carro. O impacto foi violento, e infelizmente a vítima morreu ainda no local. A criança morava na localidade de Fazenda Alegre, na zona rural de Sobral.





Equipes da Perícia Forense e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionadas para realizar os procedimentos legais e apurar as circunstâncias do acidente.





O caso gera comoção e acende um alerta sobre os cuidados no trânsito, especialmente em rodovias da região.





Nossa equipe se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda dor .