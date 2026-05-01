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sexta-feira, 1 de maio de 2026

Tragédia na CE-178: carro suspeito de envolvimento em acidente que matou criança é encontrado abandonado no aeroporto de Sobral

sexta-feira, maio 01, 2026  Nenhum comentário

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (30), na CE-178, rodovia que liga Sobral ao município de Santana do Acaraú.

De acordo com informações, Simara, uma criança de apenas 7 anos, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo próprio pai, não resistiu após a colisão com um carro. O impacto foi violento, e infelizmente a vítima morreu ainda no local. A criança morava na localidade de Fazenda Alegre, na zona rural de Sobral.

Equipes da Perícia Forense e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionadas para realizar os procedimentos legais e apurar as circunstâncias do acidente.

Informações apontam que o possível carro envolvido no acidente foi encontrado abandonado nas proximidades do aeroporto de Sobral. A Perícia deverá realizar os trabalhos no local para verificar se há ligação entre o veículo e o sinistro que resultou na morte da criança.

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