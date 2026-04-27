Messi: o amigo fiel que deixou um legado de amor eterno

Neste dia 27, nossa família se despede de um companheiro que foi muito mais do que um cachorro. Messi, o cachorro de cor amarelada, partiu, mas deixa para trás uma história marcada por anos de dedicação, lealdade e um amor que não pode ser medido.

Presente em momentos simples e especiais, Messi foi aquele olhar sincero ao chegar em casa, a alegria espontânea nos dias difíceis e a companhia silenciosa que confortava sem precisar de palavras. Seu amor, puro e verdadeiro, tocou cada membro da família de uma forma única — e ele demonstrava isso do seu jeito especial, adorando lamber seus tutores como forma de expressar todo o seu carinho e amor.

Foram anos de convivência que se transformaram em lembranças eternas. Um vínculo que vai além do tempo, pois o amor que ele nos deu permanece vivo em nossos corações. Um amor tão grande que só encontra comparação no amor de Deus.

Hoje, entre lágrimas e saudade, também existe gratidão. Gratidão por cada momento compartilhado, por cada gesto de carinho e por toda a lealdade que Messi nos ofereceu ao longo de sua vida.

Messi não foi apenas um animal de estimação. Foi família. Foi amor em sua forma mais pura.

E assim será lembrado, para sempre.

Te amamos para sempre, Messi. 🐾❤️