PT quer que STF suspenda perfis de Dona Maria, personagem de IA

Na última quarta-feira (22), os partidos PT, PV e PCdoB acionaram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a suspensão de perfis nas redes sociais ligados à personagem “Dona Maria”. O conteúdo usa inteligência artificial para criticar o governo e figuras da esquerda.





Os perfis estão ativos em plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e X. Segundo a ação, a personagem é apresentada como uma mulher idosa e negra criada por IA, mas nem sempre há aviso claro sobre isso.





A federação argumenta que o conteúdo pode induzir o público a erro. Para os partidos, as publicações podem ser interpretadas como se fossem feitas por uma pessoa real.





– Se trata de clara ferramenta de propaganda política, utilizada consciente e deliberadamente por determinada pessoa desconhecida para, sob o anonimato, publicar inverdades, descontextualizações, praticar crimes contra a honra, ao tempo que se mostra elogiosa com determinadas figuras políticas de outro espectro político – diz o documento.





De acordo com a representação, o perfil divulga informações consideradas falsas ou fora de contexto. Entre os exemplos citados está a alegação de uma suposta tributação para catadores de latinha.





Os partidos também pedem que o TSE determine medidas para evitar a replicação do conteúdo. Além disso, solicitam que as plataformas forneçam dados para identificar os responsáveis pelas contas.





Outro ponto levantado é o possível uso comercial do perfil. Segundo o documento, o administrador teria recebido propostas para monetizar o conteúdo, incluindo parcerias com empresas.





O criador da página, Daniel Cristiano, reagiu à ação nas redes sociais. Ele criticou a iniciativa dos partidos.





– Isso é desespero – disse o criador.





Uma das contas no Instagram reúne mais de 730 mil seguidores. Já no YouTube, o canal soma mais de 28 mil inscritos.





Fonte: Pleno News