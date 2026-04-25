Trump e Melania são retirados de evento após relatos de disparos no local

Neste sábado (25), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca após relatos de disparos no local. O evento acontecia no hotel Washington Hilton, em Washington.





Segundo testemunhas, pelo menos quatro tiros teriam sido ouvidos dentro do salão onde ocorria a cerimônia. Trump estava no evento havia menos de 30 minutos quando a evacuação foi iniciada.





O presidente deixou o local acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, e de integrantes do governo. A saída foi conduzida por agentes do Serviço Secreto.





Participantes relataram momentos de tensão durante a ação. Muitos disseram ter ouvido sons altos e ordens dadas por agentes de segurança.





O hotel foi isolado após o ocorrido. Dezenas de jornalistas que participavam do evento permaneceram no local enquanto a área era controlada.





Ainda não há confirmação oficial sobre a origem dos sons. Também não foi esclarecido se houve disparos de arma de fogo.





Relatos iniciais indicam a possibilidade de um atirador ter sido morto no local, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades até o momento.



