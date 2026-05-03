“3h de buc3t@”: caso bizarro envolvendo receita médica viraliza

Prefeitura fala em possível falsificação e uso irregular de carimbo médico.

Uma suposta receita médica com a prescrição de “3h de buceta” voltou a repercutir nas redes sociais na última terça-feira (19), após a imagem circular novamente em páginas e aplicativos de mensagens. O documento teria sido emitido em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Alagoinha, em Pernambuco.





Diante da repercussão, a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha informou, por meio de nota oficial, que a profissional identificada no carimbo não reconhece a autoria do documento. Segundo o município, existem indícios de uso indevido da identificação profissional e possível adulteração da imagem.





A prefeitura informou ainda que abriu um procedimento interno para investigar a origem do suposto receituário e apurar possíveis crimes, entre eles falsidade ideológica, falsificação de documento e utilização irregular de carimbo profissional.





“Busca-se verificar se consiste em eventual montagem do documento ou de uso indevido do carimbo destacando-se que, em nenhum momento, houve a aposição de sua assinatura no documento”, afirmou a Secretaria de Saúde.





O município ressaltou que a profissional mencionada não participou da elaboração do documento e também não autorizou o uso do carimbo.





“Não foi devidamente validado pela profissional técnica constante no carimbo aposto, não possuindo, portanto, assinatura que comprove sua autoria, responsabilidade ou concordância com o conteúdo exposto”, destacou a nota. “Esclarece-se ainda que o uso do carimbo constante no documento não foi realizado pela profissional responsável, tampouco contou com sua anuência ou participação”, acrescentou.





A Secretaria de Saúde também classificou o conteúdo da suposta receita como incompatível com qualquer prática médica oficial.





Segundo a nota, o documento apresenta “linguagem inadequada e dissociada de prescrição médica, cujo conteúdo não reflete as diretrizes, normas e políticas adotadas por este município”.





Via Folha do Estado