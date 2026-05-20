AVISO DE PAUTA : PMCE celebra 191 anos com solenidade no Quartel do Comando-Geral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizará, nesta quinta-feira (21), a Solenidade de Aniversário em comemoração aos 191 anos da Corporação. O evento ocorrerá às 17h, no Quartel do Comando-Geral, no bairro Aeroporto, em Fortaleza, e contará com a presença do govenador do Estado, Elmano de Freitas, além de diversas autoridades civis e militares.





Na cerimônia, serão entregues as medalhas Grande Mérito, Mérito Policial Militar e José Martiniano de Alencar. As honrarias serão concedidas a civis e militares que se destacaram no exercício de suas funções e contribuíram para a segurança pública do Estado.





O evento contará ainda com desfile da tropa a pé, motorizada e montada. A solenidade marca o ponto alto das celebrações pelos 191 anos da PMCE.





SERVIÇO

Solenidade de Aniversário de 191 anos da PMCE

Data: 21 de maio de 2026

Horário: 17h

Local: Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Ceará – Av. Aguanambi, 2280, bairro Aeroporto, Fortaleza (CE)