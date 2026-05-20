Homem é preso por tentativa de homicídio após discussão na Praça da Matriz em Santa Quitéria

O caso aconteceu após as novenas realizadas no local, entre 21h e 22h desta terça-feira (19).

Um homem de 48 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de tentativa de homicídio após uma discussão registrada na Praça da Matriz, em Santa Quitéria. O caso aconteceu após as novenas realizadas no local, entre 21h e 22h desta terça-feira (19).





Segundo informações apuradas, a vítima teria ido conversar com o suspeito, conhecido como “Carioca”, após tomar conhecimento de supostas ameaças feitas contra seu filho. Os dois já possuíam desavenças anteriores.





Ainda conforme relatos, ao se aproximar do acusado, a vítima percebeu que ele estava armado com uma faca. Durante a discussão, o suspeito teria desferido alguns golpes, atingindo superficialmente o braço direito a mão esquerda e a região da barriga da vítima.





Após a ação, o suspeito fugiu do local. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Santa Quitéria onde foi atendido e recebeu alta na manhã desta quarta-feira (20).





Equipes da Polícia Militar realizaram diligências e localizaram o suspeito ainda durante a madrugada. Com ele, os policiais apreenderam a faca utilizada no crime.





De acordo com a polícia, o homem não possui antecedentes criminais. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sobral para os procedimentos cabíveis, onde permaneceu recolhido no xadrez da unidade policial.





A vítima também compareceu à delegacia na manhã de hoje para prestar depoimento sobre o caso.





Com informações do repórter Jonas Neto