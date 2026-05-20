Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 20 de maio de 2026

Corpo de idosa é retirado durante velório após suspeita levantada por médica em Cariré

quarta-feira, maio 20, 2026  Nenhum comentário

O caso aconteceu no bairro Campo de Aviação, nas proximidades de depósitos da região.
Uma ocorrência chamou atenção na madrugada deste domingo (18) no município de Cariré, após o corpo de uma idosa ser retirado durante o próprio velório por suspeita de morte não natural. O caso aconteceu no bairro Campo de Aviação, nas proximidades de depósitos da região.

Segundo informações repassadas às autoridades, o SAMU foi acionado por volta de 1h da manhã e, ao chegar na residência, encontrou a mulher iá sem sinais vitais. Inicialmente, familiares foram orientados a procurar um médico do posto de saúde para emissão do atestado de óbito.

No entanto, ao chegar ao local, a médica percebeu um corte na testa da idosa e considerou a situação suspeita, recusando-se a emitir o documento naquele momento. A profissional então solicitou a presença da polícia para averiguar o caso.

De acordo com relatos, a vítima morava com um filho, que já teria antecedentes e seria usuário de drogas. Ele informou aos policiais que não estava em casa no momento da morte e que encontrou a mãe sem vida ao retornar para a residência. Questionado sobre o ferimento na testa da idosa, relatou que ela teria se machucado ao tentar se levantar.

O que mais chamou atenção foi que, enquanto a situação era analisada, o velório da idosa já havia sido iniciado dentro da própria residência. Após a suspeita levantada pela médica, o corpo precisou ser retirado do velório para realização dos procedimentos e investigação das circunstâncias da morte.

Via portal A Voz Sta. Quitéria

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 