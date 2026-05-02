ALERTA, CENAS FORTES! Trabalhador decepa mão de ladrão durante assalto em mercadinho; veja vídeo

Uma tentativa de assalto a um supermercado terminou com um suspeito ferido e outro preso na tarde desta quinta-feira (30), no município de Anajás, na região do Marajó, no Pará. A ação criminosa foi interrompida após a reação de funcionários do estabelecimento.





De acordo com imagens de câmeras de segurança, por volta das 14h30, dois indivíduos — sendo um deles adolescente — invadiram o local e renderam parte da equipe. Durante a ação, um dos suspeitos seguiu para os fundos do supermercado, enquanto o comparsa se dirigiu ao caixa.





Em meio à movimentação, um funcionário reagiu e atingiu um dos suspeitos no braço com um facão. Ferido, o adolescente tentou fugir, mas acabou contido. Já o segundo envolvido foi imobilizado por outros funcionários, que também estavam armados com facões.





A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do suspeito maior de idade ainda no local. O adolescente apreendido recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Regional de Breves.





A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Anajás, que realiza a oitiva de testemunhas para esclarecer as circunstâncias da tentativa de assalto.





FONTE: VIA PORTAL CM7



