Magno Malta nega agressão contra técnica de enfermagem em Brasília

O senador Magno Malta (PL-ES) foi acusado de agressão por uma técnica de enfermagem enquanto estava internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um mal súbito. A profissional registrou ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal na última quinta-feira (30), alegando ter sido xingada e agredida com um tapa durante a realização de um exame.





De acordo com o boletim, a técnica conduziu o senador para uma angiotomografia, quando houve interrupção do procedimento após identificação de oclusão na aplicação de contraste. Ao verificar o problema — um extravasamento do líquido no braço do paciente —, ela informou a necessidade de compressão no local. Nesse momento, segundo o relato, Malta teria se levantado e desferido um tapa no rosto da profissional, além de ofendê-la com xingamentos.





A técnica afirmou ainda que deixou a sala e acionou outros profissionais, mas o atendimento teria sido recusado pelo senador.





Em nota, a defesa de Magno Malta negou as acusações. Segundo a assessoria jurídica, o senador estava sob forte medicação, com dores intensas e possível comprometimento neurológico e cardiovascular, incluindo investigação de Acidente Isquêmico Transitório (AIT). O documento sustenta que houve falha técnica na aplicação do contraste, resultando em complicações como trombose e hematoma.





A defesa afirma que não houve agressão física ou verbal deliberada, classificando a reação como consequência do sofrimento físico. Também avalia medidas judiciais contra a profissional e o hospital, incluindo ação por danos morais e notícia-crime por suposta falsa comunicação. (Folha do Estado)



