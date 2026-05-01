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sexta-feira, 1 de maio de 2026

Cirurgia de Bolsonaro é concluída com sucesso

sexta-feira, maio 01, 2026  Nenhum comentário

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por uma cirurgia no ombro direito nesta sexta-feira (1º), em Brasília. O procedimento foi concluído no início da tarde e ocorreu sem intercorrências, segundo informações divulgadas pela equipe médica.

A intervenção foi realizada no hospital DF Star, onde Bolsonaro havia sido internado anteriormente para tratar um quadro de pneumonia. De acordo com os médicos, a cirurgia teve como objetivo a reparação do manguito rotador e de lesões associadas identificadas durante a internação anterior.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou nas redes sociais que o procedimento foi bem-sucedido. Após a cirurgia, Bolsonaro permanece internado para controle da dor e observação clínica. Ainda não há previsão de alta.

O procedimento cirúrgico foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). A autorização foi concedida na semana passada, embora a solicitação inicial previsse a realização entre os dias 24 e 25 de abril.

Bolsonaro cumpre atualmente prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A medida foi determinada por Moraes com prazo inicial de 90 dias, levando em consideração as condições de saúde do ex-presidente.

Fonte: Folha do Estado

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