Suspeito de roubo em Crateús é preso pela Polícia Militar nas proximidades de shopping em Sobral

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (30), em Sobral, durante o cumprimento de um mandado de prisão realizado por equipes do motopatrulhamento da Polícia Militar.





A ação ocorreu nas proximidades do shopping do município, onde o suspeito foi localizado e detido sem resistência.





De acordo com informações da polícia, o homem é investigado por envolvimento em um crime de roubo registrado no município de Crateús, ocasião em que teria sido subtraída a quantia de aproximadamente R$ 4 mil.





Após a abordagem, o suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial para a realização dos procedimentos cabíveis.





Com informações do repórter Jonas Neto