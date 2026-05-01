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sexta-feira, 1 de maio de 2026

Suspeito de roubo em Crateús é preso pela Polícia Militar nas proximidades de shopping em Sobral

sexta-feira, maio 01, 2026  Nenhum comentário

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (30), em Sobral, durante o cumprimento de um mandado de prisão realizado por equipes do motopatrulhamento da Polícia Militar.

A ação ocorreu nas proximidades do shopping do município, onde o suspeito foi localizado e detido sem resistência.

De acordo com informações da polícia, o homem é investigado por envolvimento em um crime de roubo registrado no município de Crateús, ocasião em que teria sido subtraída a quantia de aproximadamente R$ 4 mil.

Após a abordagem, o suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial para a realização dos procedimentos cabíveis.

Com informações do repórter Jonas Neto

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