É preso, em Dubai, foragido do caso Master

A Polícia Federal efetuou, neste sábado (16/5), a prisão de um dos investigados que estavam foragidos da 6ª fase da Operação Compliance Zero. A ação apura um esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.





O detido foi identificado como Victor Lima Sedlmaier, localizado no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.





A captura ocorreu em uma operação articulada internacionalmente, com apoio da Interpol e das autoridades policiais de Dubai.





A expectativa é de que ele seja transferido para o Brasil ainda neste sábado, com chegada prevista ao aeroporto de Guarulhos (SP) antes do fim do dia.





Segundo as investigações, Victor integraria o grupo conhecido como “Os Meninos”, descrito pela PF como uma espécie de núcleo paralelo formado para atividades de vigilância, intimidação e ações cibernéticas ilegais.





Na última quinta-feira (14/5), durante a mesma operação, a Polícia Federal havia prendido o empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.





Com a captura de Victor Lima Sedlmaier, ainda permanecem dois investigados foragidos: o policial federal aposentado Sebastião Monteiro Júnior e David Henrique Alves, apontado como líder do grupo “Os Meninos”.





De acordo com a PF, a organização reunia indivíduos com perfil técnico em hacking, que seriam remunerados para executar invasões digitais, derrubar perfis em redes sociais, realizar monitoramento clandestino e até ocultar ou destruir provas eletrônicas.









A investigação também detalha a estrutura interna do grupo. Segundo a Polícia Federal:





• “David Henrique Alves” teria atuado na coordenação, execução e sustentação técnica das atividades do núcleo;

• “Victor Lima Sedlmaier” prestava serviços diretamente a David Henrique;

• “Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos” foi citado por Victor como acompanhante em uma visita à residência de David;

• “Katherine Venâncio Telles” teria estado no veículo conduzido por David durante o transporte de equipamentos eletrônicos possivelmente ligados às ações do grupo.



