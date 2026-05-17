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domingo, 17 de maio de 2026

CEARENSE SÉRIE B: Prefeito Oscar Rodrigues antecipa repasse ao Guarany de Sobral

domingo, maio 17, 2026  Nenhum comentário

A ação foi realizada por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SESPOL) e garante ao Cacique do Vale maior estabilidade para a sequência da temporada.

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, antecipou o repasse financeiro destinado ao Guarany Sporting Club e concluiu o pagamento integral de R$ 400 mil em apoio ao clube para a disputa do Campeonato Cearense Série B. A ação foi realizada por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SESPOL) e garante ao Cacique do Vale maior estabilidade para a sequência da temporada.

O acordo firmado pela gestão municipal previa inicialmente um repasse de R$ 200 mil, além de duas parcelas de R$ 100 mil programadas para os meses de maio e junho. No entanto, por determinação do prefeito Oscar Rodrigues, o valor total foi antecipado e já se encontra integralmente disponível para o clube.

Via portal A Voz Sta. Quitéria

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