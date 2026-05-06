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quarta-feira, 6 de maio de 2026

Prefeitura de Sobral lança aplicativo do IPTU 2026 com serviços digitais para a população

quarta-feira, maio 06, 2026  Nenhum comentário

A Prefeitura de Sobral realiza, nesta quinta-feira (7), o lançamento do aplicativo IPTU Sobral 2026, uma nova ferramenta digital que vai facilitar o acesso da população aos serviços relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O evento acontece às 9h, no Auditório da Prefeitura.

Com o aplicativo, os contribuintes poderão consultar seus imóveis, emitir DAMs e acompanhar pagamentos de forma simples, rápida e segura, diretamente pelo celular.

A iniciativa faz parte das ações de modernização e transformação digital do município, com o objetivo de tornar os serviços públicos mais acessíveis, ágeis e eficientes, reduzindo a necessidade de deslocamentos e otimizando o atendimento.

A nova plataforma reforça o compromisso da gestão municipal com a inovação, a transparência e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.


Serviço:
Lançamento do Aplicativo IPTU Sobral 2026
07/05/2026 - 9h
Auditório da Prefeitura de Sobral

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