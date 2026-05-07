SINE/IDT DIVULGA 142 VAGAS DE EMPREGO, INCLUINDO OPORTUNIDADES PARA PCD

Confira as vagas disponíveis:
🔹 Ajudante de cozinha – 01
🔹 Ajudante de motorista – 01
🔹 Almoxarife – 01
🔹 Analista de recursos humanos – 01
🔹 Auxiliar de cozinha – 01
🔹 Auxiliar de estoque – 01
🔹 Auxiliar de logística – 02
🔹 Auxiliar de marceneiro – 01
🔹 Auxiliar de mecânico de autos – 03
🔹 Auxiliar de pessoal – 02
🔹 Babá – 01
🔹 Balconista de açougue – 01
🔹 Carregador (armazém) – 01
🔹 Cobrador externo – 01
🔹 Confeiteiro – 01
🔹 Conferente de logística – 01
🔹 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) – 01
🔹 Consultor de vendas – 06
🔹 Costureira em geral – 02
🔹 Cozinheiro geral – 02
🔹 Eletricista auxiliar – 01
🔹 Empregado doméstico arrumador – 01
🔹 Estoquista – 01
🔹 Expedidor de mercadorias – 01
🔹 Gerente comercial – 01
🔹 Gerente de serviço de manutenção – 01
🔹 Gerente de supermercado – 01
🔹 Impressor gráfico manual – 01
🔹 Impressor serigráfico – 02
🔹 Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01
🔹 Marceneiro – 02
🔹 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 03
🔹 Motofretista – 01
🔹 Motorista carreteiro – 01
🔹 Motorista de caminhão – 01
🔹 Motorista de furgão ou veículo similar – 01
🔹 Operador de caixa – 02
🔹 Pedreiro – 60
🔹 Porteiro – 01
🔹 Promotor de vendas – 04
🔹 Recepcionista, em geral – 01
🔹 Salgadeiro – 01
🔹 Sommelier de vinho – 01
🔹 Técnico analista de processos de produção – 01
🔹 Técnico de refrigeração (instalação) – 01
🔹 Técnico em manutenção de máquinas – 01
🔹 Vendedor de consórcio – 01
🔹 Vendedor interno – 05
🔹 Vendedor pracista – 01
♿ VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
🔹 Assistente de vendas – 01
🔹 Auxiliar de estoque – 01
🔹 Empacotador, a mão – 01
🔹 Operador de caixa – 01
🔹 Repositor em supermercados – 01
🔹 Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06
📌 Total de vagas: 142
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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