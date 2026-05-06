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quarta-feira, 6 de maio de 2026

POLÊMICA: Vereadora propõe criação de terceiro banheiro: "Banheiro feminino é nosso"

quarta-feira, maio 06, 2026  Nenhum comentário

A vereadora do Rio de Janeiro Alana Passos (PL) apresentou um projeto de lei que propõe a criação de um terceiro tipo de banheiro em estabelecimentos públicos e privados da capital fluminense. A iniciativa prevê a instalação de sanitários individuais, de uso exclusivo por uma pessoa por vez, como alternativa aos banheiros já divididos por sexo biológico.

Durante discurso na Câmara Municipal, a parlamentar defendeu a proposta com foco na preservação dos espaços femininos e na privacidade dos usuários. “Eu não concordo que queiram entrar no banheiro feminino, que é nosso por direito. Banheiro feminino é nosso e é sagrado”, afirmou.

De acordo com o texto do projeto, os novos banheiros deverão ter porta com fechamento interno, garantindo privacidade, além de conter apenas um vaso sanitário e, opcionalmente, um lavatório. A instalação será facultativa, ficando a critério dos responsáveis pelos estabelecimentos, que também deverão sinalizar claramente o uso do espaço.

A proposta não substitui a obrigatoriedade de banheiros separados por sexo biológico, quando prevista em legislação. O projeto ainda autoriza o Poder Executivo a regulamentar aspectos técnicos como adaptação dos espaços, normas de higiene e sinalização.

Na justificativa, a vereadora argumenta que a medida busca reduzir conflitos e oferecer uma alternativa que garanta privacidade, segurança e conforto a diferentes públicos, incluindo mulheres, crianças e famílias.

O projeto agora segue para análise nas comissões da Câmara Municipal do Rio de Janeiro antes de eventual votação em plenário.

Via portal Folha do Estado

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