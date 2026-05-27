Setor produtivo contesta proposta do governo que classifica tilápia e eucalipto como espécies invasoras

Setores ligados ao agronegócio e à aquicultura acompanham com apreensão a reunião da Comissão Nacional de Biodiversidade, marcada para esta quarta (27) e quinta-feira (28). O encontro deve analisar uma atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies Exóticas Invasoras Presentes no Brasil, medida que tem gerado preocupação sobre possíveis efeitos econômicos e regulatórios.





Entre os segmentos mais afetados está a piscicultura, especialmente os produtores de tilápia, que temem prejuízos significativos caso a espécie seja incluída na lista. Além do peixe, também aparecem na discussão espécies como eucalipto, pinus e frutas amplamente cultivadas, como manga, goiaba e jaca.





Segundo representantes do setor produtivo, a classificação pode trazer interpretações negativas no mercado internacional e comprometer cadeias já consolidadas. Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima afirma que a inclusão das espécies não significa proibição ou restrição de uso.





Em nota técnica, a pasta argumenta que o objetivo da lista é exclusivamente “como referência técnica para políticas públicas e ações de prevenção e controle”.





Apesar disso, entidades do setor produtivo alertam para possíveis efeitos indiretos. De acordo com a Peixe BR, o reconhecimento oficial de risco ambiental poderia afetar exportações e abrir espaço para barreiras sanitárias e comerciais em mercados estratégicos.





A entidade estima perdas superiores a US$ 38 milhões por ano, além de uma possível queda de até 90% nas exportações de tilápia. O setor cita como referência o caso da carpa asiática, classificada como invasora pelos Estados Unidos em 2010, o que teria provocado forte retração nas vendas chinesas da espécie.





Atualmente, os Estados Unidos representam o principal destino da tilápia brasileira, respondendo por cerca de 85% das exportações, com movimentação estimada em US$ 35 milhões anuais.



