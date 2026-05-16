Suspeito de ameaçar comandante da PM morre em confronto com forças de segurança em Guaraciaba do Norte

Um homem identificado como Francisco Jamilo Ribeiro Oliveira, apelidado de “Arcanjo Renegado”, 27 anos, natural de Guaraciaba do Norte/CE, morreu após um confronto com forças de segurança na localidade de Sítio Mocambo, no município de Guaraciaba do Norte.





Segundo informações apuradas pela nossa equipe, Jamilo tinha 26 anos, era natural do município e já era bastante conhecido pelas forças policiais. Ele seria suspeito de realizar ameaças contra o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, Capitão Dantas, além de intimidar moradores da região.





Segundo informações, Jamilo tinha várias passagens pela Polícia.





A operação contou com equipes da Polícia Militar (Força Tática, BEPI e POG) e da Polícia Civil. Durante a ação, houve troca de tiros, e o suspeito acabou sendo baleado. Uma arma de fogo também foi apreendida pelas equipes de segurança.