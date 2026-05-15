UM HOMEM É PRESO E TRÊS SÃO CONDUZIDOS À DELEGACIA DURANTE OPERAÇÕES DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA NO CEARÁ, NESTA SEMANA

* Ações ocorreram entre os dias 12 e 15 de maio em Itapiúna, Aracati, Sobral e Tianguá;





* Irregularidades foram identificadas em parque de vaquejada, comércio de camarão, parque de diversões e recicladora.





Ceará, 15 de maio de 2026 – Um homem foi preso e outros três foram conduzidos às delegacias durante operações de combate ao furto de energia realizadas pela Enel Distribuição Ceará entre os dias 12 e 15 de maio, em municípios das regiões Norte, Leste e Metropolitana do estado. Nesta sexta-feira (15), em Itapiúna, na Região Metropolitana de Fortaleza, um homem foi preso após equipes da distribuidora identificarem desvio de energia elétrica em um parque de vaquejada. O suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Aracoiaba, onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante (APF) pelo crime de furto de energia.





Na quinta-feira (14), em Aracati, na região Leste do estado, o proprietário de um comércio de camarão foi conduzido à delegacia após a identificação de ligação irregular na rede de energia elétrica. Já na quarta-feira (13), em Sobral, no bairro Aprazível, o proprietário de um parque de diversões foi conduzido à delegacia local pelo crime de furto de energia elétrica.





Na terça-feira (12), em Tianguá, durante uma operação de fiscalização realizada pelas equipes da distribuidora, foi identificado material pertencente à rede elétrica em uma recicladora. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia local pelo crime de receptação.





As ações fazem parte das operações contínuas realizadas pela Enel Ceará para combater o furto de energia e garantir mais segurança à população e à rede elétrica. Além das inspeções técnicas em campo, a companhia também atua em conjunto com as forças de segurança pública e realiza fiscalizações em sucatas e pontos de reciclagem para identificar materiais furtados da rede elétrica.









Furto de energia é crime e coloca vidas em risco





Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia compromete a qualidade do fornecimento e representa risco à população, especialmente para quem manipula a rede elétrica de forma irregular. A identificação de irregularidades é feita por meio de análise de dados e inspeções em campo realizadas por equipes especializadas. Diariamente, técnicos avaliam o consumo dos clientes e realizam ações em todo o estado para identificar e regularizar situações irregulares.





O consumidor tem papel importante no combate ao furto de energia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e gratuita, 24 horas por dia, por meio dos canais oficiais da Enel Ceará: Call Center 0800 285 0196, Facebook (facebook.com/enelclientesbr/). Saiba mais: enel.com.br