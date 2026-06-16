Bomba: Presidente da CBF leva amante à Copa e revolta jogadores, revela Léo Dias

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, é alvo de uma nova denúncia envolvendo o uso de recursos da entidade durante a Copa do Mundo de 2026. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (15) pelo portal LeoDias, que afirma ter obtido detalhes sobre despesas relacionadas a uma empresária de Roraima.





Segundo a publicação, jogadores da seleção brasileira estariam insatisfeitos com supostos privilégios concedidos pelo dirigente durante a competição. A reportagem sustenta que Xaud teria levado tanto a esposa quanto uma empresária apontada como sua amante para acompanhar o Mundial, com custos pagos pela própria CBF.





De acordo com o portal, a empresária ficou hospedada no hotel Hyatt Regency Grand Central, em Nova York, entre os dias 2 e 10 de junho. A estadia teria gerado despesas de R$ 59.424,81.





A reportagem também afirma que, após o retorno da empresária ao Brasil, Samir Xaud teria se encontrado com sua esposa, Natalia, na Cidade do México, onde a seleção brasileira permaneceu durante parte da competição.





As alegações surgem após o colunista Leo Dias afirmar que divulgaria bastidores envolvendo integrantes da seleção e dirigentes da CBF caso o desempenho da equipe no Mundial não correspondesse às expectativas.





Samir Xaud assumiu recentemente o comando da CBF. Natural de Roraima, ele tem 41 anos, é médico com especialização em infectologia e medicina esportiva, além de empresário e dirigente esportivo.





Filho de Zeca Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, iniciou sua trajetória no esporte ainda na infância, atuando como goleiro no Atlético Roraima Clube. Paralelamente ao futebol, também se dedicou ao jiu-jitsu e ao kart.





Na arte marcial, alcançou a faixa-preta de 4º grau. Já no automobilismo, tornou-se bicampeão roraimense de kart e participou de competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Brasil.





Até o momento, não houve manifestação pública de Samir Xaud ou da CBF sobre as acusações divulgadas pelo portal. (Foto: CBF; Fonte: Leo Dias; Itatiaia)

Leo Dias revelou a “BOMBA” no programa do Craque Neto:



“jogadores da Seleção estariam revoltados com as regalias do presidente da CBF, Samir Xaud, que teria levado a esposa e a amante para a Copa do Mundo, com despesas pagas pela própria CBF.” 🤡 pic.twitter.com/NmUA20ezlZ — Pri (@Pri_usabr1) June 15, 2026