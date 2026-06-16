Quadro de saúde do cacique Raoni é grave

O líder indígena Raoni Metuktire, conhecido mundialmente como cacique Raoni, de 94 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), no domingo (14). Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (15), seu estado de saúde é considerado grave. A principal suspeita diagnóstica é de sepse (infecção generalizada) de foco pulmonar secundária a uma pneumonia broncoaspirativa – quadro que ocorre quando o conteúdo do estômago é inalado para os pulmões.

De acordo com familiares, o cacique do povo Kayapó começou a passar mal na manhã de sábado (13), em Peixoto de Azevedo (MT), quando teve episódios de vômito. No dia seguinte, os sintomas evoluíram para tosse persistente, dor abdominal e expectoração com sangue.

Entrada no hospital e exames

Raoni deu entrada no hospital às 17h de domingo, apresentando desidratação, sonolência acentuada, abdômen distendido e ausência de urina. A instituição informou que ele foi imediatamente submetido a avaliação médica e exames laboratoriais, hemoculturas, gasometria arterial e tomografias de crânio, tórax e abdome.

Os exames apontaram alteração na função renal e infecção grave. Exames de imagem também detectaram uma suboclusão gástrica – bloqueio parcial da passagem entre o estômago e o intestino delgado.

O paciente permanece na UTI sob monitoramento contínuo, recebendo hidratação venosa, antibióticos de amplo espectro e suporte intensivo.

Histórico de internações

Maio de 2026: Raoni foi internado no mesmo hospital para tratar uma hérnia crônica e recebeu alta após dois dias.

Setembro de 2022: ficou cinco dias internado na mesma unidade para implantação de um marcapasso cardíaco devido a arritmias.

Quem é Raoni

Nascido em 1932, Raoni Metuktire é uma das principais lideranças do povo Kayapó e tem projeção internacional na defesa dos direitos dos povos originários e da preservação da Amazônia. Sua trajetória foi retratada no documentário Raoni, que concorreu ao Oscar em 1978. Em março de 2024, ele recebeu do presidente da França, Emmanuel Macron, a Ordem Nacional da Legião de Honra – a maior honraria concedida pelo governo francês a cidadãos estrangeiros.

Nota do hospital: “O estado de saúde é considerado grave, exigindo cuidados intensivos e monitoramento ininterrupto da equipe multiprofissional. Familiares permanecem em contato permanente com a equipe assistencial. Novas informações serão divulgadas conforme a evolução clínica do paciente.”

Via Gazeta Brasil