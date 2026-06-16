Eduardo Bolsonaro diz que Flávio pode virar alvo de atentado e reforça discurso de perseguição política

Eduardo Bolsonaro afirmou, em vídeo gravado nos Estados Unidos, que o senador Flávio Bolsonaro pode se tornar alvo de um atentado em meio ao cenário político brasileiro. A declaração foi feita durante uma defesa pública do irmão, após a divulgação de reportagens relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.





Ao comentar o caso, Eduardo criticou as publicações e sustentou que Flávio estaria sendo alvo de uma campanha para desgastar sua imagem política. Segundo ele, os ataques ao senador teriam ultrapassado o campo das disputas políticas tradicionais.





A fala que mais chamou atenção ocorreu quando o deputado mencionou riscos à segurança do irmão. “Cada vez mais vai valer a pena assassinar Flávio”, declarou Eduardo, ao argumentar que adversários políticos estariam intensificando ataques contra o senador.





Durante o vídeo, o parlamentar citou episódios de violência envolvendo figuras públicas ligadas à direita em diferentes países. Entre os exemplos mencionados estão o assassinato do ex-candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio, o atentado contra o senador colombiano Miguel Uribe Turbay, a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018 e o ataque a tiros contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





A declaração ocorre em um momento de pressão política sobre Flávio Bolsonaro em razão de questionamentos e reportagens relacionadas às suas ligações políticas e financeiras com Daniel Vorcaro. O senador, por sua vez, nega irregularidades.





A manifestação de Eduardo repercutiu nas redes sociais e entre analistas políticos, sobretudo pelo alerta sobre a segurança do irmão e pela retomada do discurso de perseguição política frequentemente utilizado por integrantes do grupo bolsonarista diante de investigações, críticas e denúncias envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Até o momento, Flávio Bolsonaro não comentou publicamente as declarações do irmão nem os desdobramentos da repercussão gerada pelo vídeo. Via portal Folha do Estado

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Em vídeo gravado dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro rebateu as narrativas sobre o caso Vorcaro, negou que tenha casa comprada com dinheiro do… pic.twitter.com/37NTd8p0cA — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) June 15, 2026