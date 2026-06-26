Já são 589 mortos pelo terremoto na Venezuela

A líder do governo ditatorial da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta sexta-feira (26) que o número de mortos após o terremoto que assolou o país chegou a 580 mortes e cerca de 2.980 ficaram feridas.





Os números seguem em atualização, e até a recente publicação, o número já chega a 589 mortos.





As equipes de resgate estão trabalhando intensamente na chamada “Janela de Ouro”, que são as buscas em 72 horas após o ocorrido.





A expectativa é de que o número de mortos suba significativamente à medida em que as equipes localizam as vítimas.





O estado de La Guaira, um dos principais afetados, precisou ser militarizado nas buscas, disse Delcy.





Um site criado para registrar relatos de pessoas ainda não localizadas listava 50 mil nomes na manhã desta sexta-feira.









Os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 — dois dos maiores terremotos da história moderna da América Latina — atingiram uma região a cerca de 160 km a oeste de Caracas, capital do país, na noite de quarta-feira (24), enquanto os venezuelanos aproveitavam um feriado.





Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a previsão foi de mais de 10 mil mortes na tragédia.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026