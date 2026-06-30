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terça-feira, 30 de junho de 2026

Prefeito réu por compra de votos chamou Gusttavo Lima de ladrão

terça-feira, junho 30, 2026  Nenhum comentário

O prefeito de Surubim (PE), Cleber Chaparral (União Brasil), que chamou o cantor Gusttavo Lima foi chamado de “ladrão”, é réu por compra de votos nas eleições de 2024.

Chaparral foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou o prefeito como mentor e beneficiário de um esquema de compra de votos.

O político ofendeu o artista após o cancelamento de um show no último sábado (27).

Gusttavo Lima classificou as acusações como injustas e informou que o valor do cachê foi devolvido ao município.

Além de Chaparral, o MPE denunciou Jonas Luiz do Nascimento e Juliana Barbosa da Silva Aguiar, esposa de Cléber Chaparral e prefeita do município de Casinhas (PE).

O esquema envolvia o oferecimento de dinheiro, materiais de construção, exames e cirurgias a eleitores de Surubim com a finalidade de obtenção de votos. As informações são da colina Tácio Lorran, do Metrópoles.

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