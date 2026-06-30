Prefeito réu por compra de votos chamou Gusttavo Lima de ladrão

O prefeito de Surubim (PE), Cleber Chaparral (União Brasil), que chamou o cantor Gusttavo Lima foi chamado de “ladrão”, é réu por compra de votos nas eleições de 2024.





Chaparral foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou o prefeito como mentor e beneficiário de um esquema de compra de votos.





O político ofendeu o artista após o cancelamento de um show no último sábado (27).





Gusttavo Lima classificou as acusações como injustas e informou que o valor do cachê foi devolvido ao município.





Além de Chaparral, o MPE denunciou Jonas Luiz do Nascimento e Juliana Barbosa da Silva Aguiar, esposa de Cléber Chaparral e prefeita do município de Casinhas (PE).



