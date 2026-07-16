Eunício chama Cid de traidor e afirma que senador é “inconfiável para qualquer aliança”

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) criticou nesta quinta-feira (16) o senador Cid Gomes (PSB), após a confirmação da pré-candidatura de Cid à reeleição pela chapa governista. O ex-presidente do Senado afirmou que considera Cid "inconfiável para qualquer aliança" e que "quer distância". As declarações foram dadas em entrevista ao PontoPoder, do Diário do Nordeste.





A escolha de Cid para uma das vagas ao Senado foi oficializada nesta semana, com presença do governador Elmano de Freitas (PT), do senador Camilo Santana (PT) e do presidente Lula (PT).





Ao comentar a situação, o pré-candidato do MDB ao Senado chamou Cid de traidor. "Quanto a esse rapaz aí que você tá falando, que endeusaram ele, ele vai ter o troco nas ruas, rapaz. Quem trai a mãe, o pai e o irmão mais velho por nada, só por um interesse de atender a num sei o que lá que é dele, o fim é triste. Vamos em frente, vamos em frente. Tô tranquilo, viu?", disparou.





Indagado se se referia a Cid, Eunício confirmou. "Claro, isso vale nada… chantagem de todas as formas.. inconfiável para qualquer aliança.. eu quero distante… traiu papai, mãe, irmãos, tudo para atender a quem e por qual motivo? Que as ruas venham com o troco", concluiu. Secçãolegislativa





Eunício Oliveira é um dos nomes que disputam a segunda vaga ao Senado na chapa liderada pelo governador Elmano de Freitas. Por meio das redes sociais, o deputado já está em ritmo de pré-candidato ao Senado.





Com informações do portal CN7