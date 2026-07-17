Homem engole preservativo com drogas e tenta convencer policiais de que era “doce de leite”

Um homem foi internado no Hospital Regional do Paranoá, no Distrito Federal, após engolir um preservativo contendo uma substância suspeita de ser droga. Durante o atendimento, ele negou que o material fosse ilícito e afirmou aos policiais que se tratava de “doce de leite”.





Segundo o relato registrado por um policial militar, o homem teria dito que ingeriu o preservativo durante um suposto desafio entre amigos. A conversa foi gravada e publicada nas redes sociais pelo militar Jason Carvalho na quarta-feira (15).





Nas imagens, o homem aparece deitado em uma maca após a retirada do objeto pela equipe médica. Ao ser questionado sobre o conteúdo que estava em seu estômago, ele afirmou que não se tratava de entorpecente e explicou que teria participado de uma brincadeira em um grupo de amigos.





“Desafio de quem conseguia engolir e jogar para fora”, relatou o homem durante a gravação, afirmando ainda que teria visto quando o material foi colocado dentro da camisinha e que seria apenas doce de leite.





“Deus me livre, não é nada de droga. Eu estava no meu serviço e lá tem uns amigos que ‘é’ [sic] reeducando aí. Meio que rolou um desafio de quem conseguia engolir e jogar pra fora. Aí o ‘manezão’ aqui foi também no desafio, mas não tinha droga. Eu vi quando ele colou na camisinha, era só doce de leite”.





Os policiais, porém, desconfiaram da versão apresentada. Mesmo questionado novamente, o homem manteve o relato e afirmou ter certeza sobre a origem da substância.





Após a retirada do material, a equipe médica e os policiais militares realizaram uma avaliação e constataram que o conteúdo não correspondia à versão apresentada pelo homem.





O caso deverá ser apurado pelas autoridades para esclarecer a origem da substância e as circunstâncias envolvendo a ingestão do material.





Fonte: Folha do Estado