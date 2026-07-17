INACREDITÁVEL! Prefeito petista culpa Bolsonaro pelo sucesso da Argentina na Copa

O prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá (PT), provocou intensa repercussão nas redes sociais ao atribuir ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parte do sucesso recente da seleção argentina no futebol. A declaração foi publicada após a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, resultado que garantiu a equipe na final da Copa do Mundo de 2026.





Na publicação, Quaquá afirmou que a Argentina vivia um longo período sem títulos relevantes desde 1993 e que a mudança de cenário começou com a conquista da Copa América de 2021. Segundo o prefeito, o torneio só foi realizado porque Bolsonaro autorizou que a competição fosse sediada no Brasil durante a pandemia de covid-19.





A declaração, no entanto, gerou controvérsia. Embora o Brasil tenha recebido a Copa América de 2021, a competição inicialmente seria disputada em conjunto por Argentina e Colômbia. Após a desistência dos dois países por motivos relacionados à pandemia e à crise social, a Conmebol aceitou a proposta do governo brasileiro para sediar o torneio. As partidas ocorreram em Brasília, Rio de Janeiro, Goiânia e Cuiabá.





A publicação do prefeito recebeu milhares de interações e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns concordaram com a interpretação, outros ironizaram a associação entre a decisão política e o desempenho esportivo da seleção argentina, destacando que o país desenvolveu um projeto consistente no futebol nos últimos anos.





Desde o título da Copa América de 2021, a Argentina conquistou a Finalíssima de 2022, a Copa do Mundo do Catar, a Copa América de 2024 e agora disputará a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha em busca do tetracampeonato mundial. Via portal Folha do Estado.