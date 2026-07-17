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sexta-feira, 17 de julho de 2026

Fies 2026 disponibiliza 5,4 mil vagas no Ceará

sexta-feira, julho 17, 2026  Nenhum comentário

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo de Financiamento da Estudantil (Fies), está disponibilizando 5.479 vagas em instituições privadas de educação superior no Ceará para o segundo semestre de 2026. As inscrições para o processo seletivo são totalmente gratuitas e estão abertas até sexta-feira, 17 de julho, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Para se inscrever no processo seletivo, é necessário que o candidato tenha participado de ao menos uma das edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) desde 2010, tenha obtido uma média superior ou igual a 450 pontos e não tenha zerado a redação.

Cronograma completo do Fies: 

Inscrições: até 17 de julho, sexta-feira 
Resultado: 30 de julho 
Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto
Lista de Espera: 7 a 24 de setembro 

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