Fies 2026 disponibiliza 5,4 mil vagas no Ceará

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo de Financiamento da Estudantil (Fies), está disponibilizando 5.479 vagas em instituições privadas de educação superior no Ceará para o segundo semestre de 2026. As inscrições para o processo seletivo são totalmente gratuitas e estão abertas até sexta-feira, 17 de julho, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior.





Para se inscrever no processo seletivo, é necessário que o candidato tenha participado de ao menos uma das edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) desde 2010, tenha obtido uma média superior ou igual a 450 pontos e não tenha zerado a redação.





Cronograma completo do Fies:





Inscrições: até 17 de julho, sexta-feira

Resultado: 30 de julho

Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto

Lista de Espera: 7 a 24 de setembro