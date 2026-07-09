Jovem morre após ser baleado na Avenida Fernandes Távora, em Sobral

Um homem identificado como João Pedro Silva do Nascimento, 23 anos, natural de Sobral, morreu após ser baleado na noite de quarta-feira (8), nas proximidades da estação do VLT, na Avenida Fernandes Távora, em Sobral.





Segundo informações, João Pedro estava no local quando foi abordada por indivíduos que saíram de um matagal. Durante a abordagem, os suspeitos teriam perguntado de onde João Pedro era. Ao tentar fugir, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo nas costas.





Após ser baleado, João Pedro foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.





Conforme apurado pela reportagem, João Pedro não possuía antecedentes criminais nem passagens pela polícia.





Ressalta-se que Sobral registra 34 homicídios dolosos no corrente ano!





Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados. A Polícia Civil deverá investigar o caso para esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis. Com informações de Sobral Online