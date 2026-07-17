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sexta-feira, 17 de julho de 2026

SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego

sexta-feira, julho 17, 2026  Nenhum comentário

 

📋 Vagas para ampla concorrência (100)

➡️ Açougueiro – 01 vaga

➡️ Agente de vendas de serviços – 01 vaga

➡️ Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga

➡️ Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 01 vaga

➡️ Ajudante de cozinha – 01 vaga

➡️ Ajudante de eletricista – 01 vaga

➡️ Ajudante de motorista – 08 vagas

➡️ Alinhador veicular – 01 vaga

➡️ Analista contábil – 01 vaga

➡️ Analista de laboratório químico – 01 vaga

➡️ Assistente administrativo – 02 vagas

➡️ Atendente de balcão de café – 01 vaga

➡️ Auxiliar administrativo – 01 vaga

➡️ Auxiliar de confeiteiro – 01 vaga

➡️ Auxiliar de cozinha – 05 vagas

➡️ Auxiliar de expedição – 01 vaga

➡️ Auxiliar de linha de produção – 05 vagas

➡️ Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

➡️ Auxiliar de mecânico de autos – 04 vagas

➡️ Balconista de açougue – 01 vaga

➡️ Bombeiro hidráulico – 01 vaga

➡️ Camareira de hotel – 01 vaga

➡️ Carpinteiro – 01 vaga

➡️ Carpinteiro (obras) – 01 vaga

➡️ Carregador (armazém) – 01 vaga

➡️ Comprador – 01 vaga

➡️ Confeiteiro – 02 vagas

➡️ Consultor de vendas – 01 vaga

➡️ Controlador de pragas – 01 vaga

➡️ Copeiro – 01 vaga

➡️ Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

➡️ Cozinheiro geral – 03 vagas

➡️ Cuidador de idosos – 02 vagas

➡️ Eletrotécnico – 01 vaga

➡️ Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga

➡️ Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga

➡️ Estoquista – 02 vagas

➡️ Ferreiro – 01 vaga

➡️ Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga

➡️ Forneiro de padaria – 01 vaga

➡️ Frentista – 01 vaga

➡️ Gerente de posto de venda – 01 vaga

➡️ Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga

➡️ Manicure/Pedicure – 01 vaga

➡️ Marceneiro – 01 vaga

➡️ Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga

➡️ Mecânico de motocicletas – 01 vaga

➡️ Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga

➡️ Motofretista – 02 vagas

➡️ Motorista entregador – 09 vagas

➡️ Motorista operacional de guincho – 01 vaga

➡️ Operador de empilhadeira – 01 vaga

➡️ Pedreiro – 01 vaga

➡️ Promotor de vendas – 01 vaga

➡️ Recepcionista atendente – 01 vaga

➡️ Salgadeiro – 01 vaga

➡️ Servente de obras – 06 vagas

➡️ Vaqueiro – 02 vagas

➡️ Vendedor interno – 02 vagas

➡️ Vendedor porta a porta – 01 vaga

♿ Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 34

➡️ Alimentador de linha de produção – 30 vagas

➡️ Armador de estrutura de concreto – 01 vaga

➡️ Auxiliar de estoque – 01 vaga

➡️ Auxiliar de limpeza – 01 vaga

➡️ Fiscal de loja – 01 vaga

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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