SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego

📋 Vagas para ampla concorrência (100)
➡️ Açougueiro – 01 vaga
➡️ Agente de vendas de serviços – 01 vaga
➡️ Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
➡️ Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 01 vaga
➡️ Ajudante de cozinha – 01 vaga
➡️ Ajudante de eletricista – 01 vaga
➡️ Ajudante de motorista – 08 vagas
➡️ Alinhador veicular – 01 vaga
➡️ Analista contábil – 01 vaga
➡️ Analista de laboratório químico – 01 vaga
➡️ Assistente administrativo – 02 vagas
➡️ Atendente de balcão de café – 01 vaga
➡️ Auxiliar administrativo – 01 vaga
➡️ Auxiliar de confeiteiro – 01 vaga
➡️ Auxiliar de cozinha – 05 vagas
➡️ Auxiliar de expedição – 01 vaga
➡️ Auxiliar de linha de produção – 05 vagas
➡️ Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
➡️ Auxiliar de mecânico de autos – 04 vagas
➡️ Balconista de açougue – 01 vaga
➡️ Bombeiro hidráulico – 01 vaga
➡️ Camareira de hotel – 01 vaga
➡️ Carpinteiro – 01 vaga
➡️ Carpinteiro (obras) – 01 vaga
➡️ Carregador (armazém) – 01 vaga
➡️ Comprador – 01 vaga
➡️ Confeiteiro – 02 vagas
➡️ Consultor de vendas – 01 vaga
➡️ Controlador de pragas – 01 vaga
➡️ Copeiro – 01 vaga
➡️ Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
➡️ Cozinheiro geral – 03 vagas
➡️ Cuidador de idosos – 02 vagas
➡️ Eletrotécnico – 01 vaga
➡️ Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
➡️ Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
➡️ Estoquista – 02 vagas
➡️ Ferreiro – 01 vaga
➡️ Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
➡️ Forneiro de padaria – 01 vaga
➡️ Frentista – 01 vaga
➡️ Gerente de posto de venda – 01 vaga
➡️ Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
➡️ Manicure/Pedicure – 01 vaga
➡️ Marceneiro – 01 vaga
➡️ Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
➡️ Mecânico de motocicletas – 01 vaga
➡️ Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
➡️ Motofretista – 02 vagas
➡️ Motorista entregador – 09 vagas
➡️ Motorista operacional de guincho – 01 vaga
➡️ Operador de empilhadeira – 01 vaga
➡️ Pedreiro – 01 vaga
➡️ Promotor de vendas – 01 vaga
➡️ Recepcionista atendente – 01 vaga
➡️ Salgadeiro – 01 vaga
➡️ Servente de obras – 06 vagas
➡️ Vaqueiro – 02 vagas
➡️ Vendedor interno – 02 vagas
➡️ Vendedor porta a porta – 01 vaga
♿ Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 34
➡️ Alimentador de linha de produção – 30 vagas
➡️ Armador de estrutura de concreto – 01 vaga
➡️ Auxiliar de estoque – 01 vaga
➡️ Auxiliar de limpeza – 01 vaga
➡️ Fiscal de loja – 01 vaga
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria