UNINTA abre inscrições para a 5ª turma da Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais

O Centro Universitário Inta (UNINTA) está com inscrições abertas para a quinta turma da Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, uma pós-graduação lato sensu voltada ao aperfeiçoamento técnico e científico de médicos-veterinários que desejam ampliar sua atuação profissional. As aulas têm início previsto para o dia 29 de agosto. As inscrições podem ser realizadas em: uninta.vc/pos-presencial . Para mais informações, entre em contato pelo telefone (88) 9.9960-0149.





Com duração de 24 meses, carga horária de 480 horas e aulas presenciais realizadas mensalmente, a especialização foi estruturada para aproximar a formação acadêmica das demandas reais da rotina clínica e cirúrgica hospitalar, preparando profissionais para atuar com segurança em casos de diferentes níveis de complexidade.





A formação é destinada a médicos-veterinários graduados que buscam atualização profissional, desejam obter o título de especialista ou incorporar novos serviços ao seu portfólio de atendimento, como cirurgias avançadas, oncologia e nefrologia. A especialização também atende recém-graduados que pretendem ingressar no mercado de trabalho com maior segurança para conduzir atendimentos clínicos, plantões, triagens de urgência e casos complexos. Estudantes de Medicina Veterinária a partir do 9º período também podem participar.





Ao investir em uma especialização, o médico-veterinário amplia suas oportunidades de atuação, fortalece sua qualificação profissional e acompanha a evolução constante da Medicina Veterinária. Mais do que um avanço na carreira, a formação representa um compromisso com a excelência profissional, a qualidade da assistência veterinária e o bem-estar animal.





Coordenado pelo Prof. Me. Valcledes Oriente, o curso reúne um corpo docente formado por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação, entre eles Prof. Robério Fiúza e Dr. Robson Honorato, proporcionando aos estudantes contato com diferentes especialidades da Medicina Veterinária.





Entre os principais diferenciais da especialização está sua matriz curricular, desenvolvida estrategicamente para reduzir a distância entre a formação generalista e as exigências da prática clínica e cirúrgica. O objetivo é desenvolver competências técnicas, fortalecer o raciocínio clínico e capacitar os profissionais para oferecer diagnósticos mais precisos, tratamentos eficazes e condutas baseadas em evidências científicas.





A matriz curricular contempla disciplinas nas áreas de ortopedia, cardiologia, diagnóstico por imagem, cirurgia geral, dermatologia, neurologia, oncologia, anestesiologia, medicina felina, cirurgia torácica, nefrologia e urologia veterinária, urgência e emergência veterinária, entre outras especialidades que acompanham as principais demandas da prática clínica e cirúrgica de pequenos animais.





Outro diferencial é que a especialização não exige Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), permitindo que os estudantes concentrem seus esforços no desenvolvimento prático e no aperfeiçoamento das competências clínicas e cirúrgicas ao longo da formação.





O investimento é de R$ 590,00 na matrícula, mais 24 parcelas de R$ 590,00. Egressos do UNINTA contam com condições especiais de pagamento, incluindo descontos exclusivos.