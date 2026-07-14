SINE/IDT Sobral oferta vagas de emprego nesta semana; confira as oportunidades

Vagas para ampla concorrência
- Açougueiro – 01 vaga
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01 vaga
- Ajudante de eletricista – 01 vaga
- Alinhador veicular – 01 vaga
- Analista contábil – 01 vaga
- Analista de laboratório químico – 01 vaga
- Assistente administrativo – 02 vagas
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente de lanchonete – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 05 vagas
- Auxiliar de escritório – 01 vaga
- Auxiliar de lavanderia – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 02 vagas
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 02 vagas
- Balconista de açougue – 01 vaga
- Bombeiro hidráulico – 01 vaga
- Camareira de hotel – 01 vaga
- Carpinteiro – 01 vaga
- Carpinteiro (obras) – 01 vaga
- Carregador (armazém) – 01 vaga
- Churrasqueiro – 01 vaga
- Confeiteiro – 02 vagas
- Consultor de vendas – 03 vagas
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Cuidador de idosos – 01 vaga
- Eletrotécnico – 01 vaga
- Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
- Encarregado de crédito e cobrança – 01 vaga
- Estoquista – 02 vagas
- Ferreiro – 01 vaga
- Ferreiro armador na construção civil – 01 vaga
- Forneiro de padaria – 01 vaga
- Garçom – 01 vaga
- Gerente de posto de venda – 01 vaga
- Manicure/Pedicure – 01 vaga
- Mecânico de motocicletas – 01 vaga
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01 vaga
- Motofretista – 01 vaga
- Motorista entregador – 01 vaga
- Motorista operacional de guincho – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Operador de empilhadeira – 01 vaga
- Pedreiro – 01 vaga
- Professor de Física no Ensino Médio – 01 vaga
- Promotor de vendas – 02 vagas
- Recepcionista atendente – 01 vaga
- Salgadeiro – 02 vagas
- Servente de obras – 06 vagas
- Soldador – 01 vaga
- Vaqueiro – 02 vagas
- Vendedor interno – 02 vagas
- Vendedor porta a porta – 01 vaga
- Vendedor pracista – 10 vagas
Total de vagas: 87
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Alimentador de linha de produção – 30 vagas
- Armador de estrutura de concreto – 01 vaga
- Auxiliar de linha de produção – 01 vaga
Total de vagas PCD: 32
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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