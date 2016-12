MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O SEQUESTRO RELÂMPAGO EM SOBRAL

Por volta das 12:30h de hoje, 21, dois indivíduos armados abordaram uma senhora, levando-a em seu veículo nas proximidades do Condomínio dos Juízes, no Conjunto Grajaú.





Várias esquipes policiais se mobilizaram no cerco policial, quando a Equipe da viatura RAIO 011, visualizou os suspeitos próximo ao Núcleo de Menores no Bairro Terrenos Novos.





Os suspeitos abondaram a vítima e o automóvel e empreenderam fuga no matagal, onde policiais do Raio e do FTA conseguiram capturar os dois suspeitos, um deles foi alvejado e socorrido a Santa Casa de Sobral.





Foram apreendidos um Revólver Calibre 38 com várias munições, além de um simulacro de Pistola, e todos os bens da vítima foram recuperados.





Um dos acusados foi identificado como Luís Henrique Costa Saboia, 18 anos e Eduardo Santos Oliveira, 25 anos, contra o último havia um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Sobral.





O material apreendido e os acusados foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.