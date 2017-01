Com a cabeça raspada, Eike é transferido para Bangu 9

Empresário foi preso logo após desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

O empresário Eike Batista deixou o Presídio Ary Franco por volta das 13h30 (horário de Brasília) e seguiu para a Penitenciária Bandeira Stampa, conhecida como Bangu 9, no Complexo Penitenciário de Gericinó.





Ao deixar a unidade, onde ficou por duas horas, o empresário estava com a cabeça raspada e usando o uniforme do sistema prisional carioca, camiseta banca e calça jeans. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), após triagem inicial, Eike foi transferido para uma unidade prisional que atendia a seu perfil.





“Ele ingressou na porta de entrada para presos federais e, após ser avaliado, foi transferido para uma unidade de acordo com o perfil”, diz a nota da SEAP. Em Bangu 9, ficam presos sem curso superior, em cela comum.





Eike foi preso por policiais federais, tão logo desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro. O empresário estava em Nova York.