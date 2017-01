Ministra Cármen Lúcia homologa delação dos 77 executivos da empreiteira Odebrecht

Com a decisão, documentação deve seguir imediatamente para a Procuradoria Geral da República (PGR).

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, homologou nesta segunda-feira (30) as 77 delações da construtora Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Em sua decisão, a ministra optou por manter o sigilo dos depoimentos prestados pelos executivos da empreiteira.





A homologação é a última etapa para que o acordo seja validado juridicamente. A documentação deve seguir ainda hoje (30) para a Procuradoria Geral da República (PGR).





Com a homologação, Cármen Lúcia ganha tempo para a definição do critério de escolha do substituto de Teori na relatoria da Lava Jato no Supremo.





Na última sexta-feira (27) os juízes auxiliares encerraram a fase de depoimento dos delatores, etapa em que confirmaram que entregaram informações ao Ministério Público Federal por livre e espontânea vontade.





As oitivas foram realizadas durante a semana após Carmén Lúcia autorizá-las. As entrevistas haviam sido suspensas logo depois da morte do ministro Teori Zavascki, no dia 19 em um acidente de avião em Paraty (RJ).





A delação premiada da Odebrecht é apontada como a mais importante das investigações da Lava Jato.