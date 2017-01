Pesquisador descobre novo órgão do corpo humano

O corpo humano acaba de ganhar um novo órgão. Chamado mesentério, ganhou um novo patamar após pesquisa realizada pelo professor Calvin Coffrey, especialista em cirurgia da Universidade de Limerick, na Irlanda. O mesentério já existia, liga o intestino à parede abdominal e era considerado uma estrutura fragmentada. Agora, porém, passou a ser uma estrutura separada. Calvin Coffrey provou que se trata de um órgão independente e único.





De acordo com o site de curiosidades científicas IFLS , a descoberta foi anunciada na revista The Lancet Gastroenterology & Hepatology. O órgão faz parte do aparelho digestivo e foi descrito pela primeira vez por Leonardo da Vinci. Porém, até o ano de 2012, ainda persistia a definição que o considerava uma estrutura secundária.





Para que fosse comprovada que o mesentério era realmente um órgão, foi preciso um estudo microscópico confirmando que todas as estruturas eram conectadas entre si. As análises foram, em sua maioria, realizadas em pacientes submetidos à cirurgia para remoção do cólon. “Nós já estabelecemos a anatomia e estrutura, o próximo passo é a função. Se você entende a função, pode identificar anormalidades dela e descobrir uma doença. Ao colocar tudo isso junto, encontraremos a ciência do mesentério, base para uma nova área científica”, afirmou Coffey.