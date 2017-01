TRAGÉDIA: Desabamento de prédio em Teerã deixa 30 bombeiros mortos

Instantes antes do desmoronamento um incêndio tomava parte do prédio.

A equipe de Bombeiros de Teerã recebeu um chamado para controlar um incêndio registrado no prédio Plasco Building, na manhã desta quinta-feira (19), no centro da República Islâmica do Irã. No momento da ação, o edifício desabou e deixou vítimas. Até o momento, a Tv estatal local confirmou 30 mortos.





Momentos antes do desabamento, o prédio, que foi construído em 1962 e abrigava um centro comercial e ateliês têxteis com 15 andares, foi evacuado. No entanto, havia dezenas de bombeiros em seu interior tentando apagar as chamas.





"Havíamos advertido várias vezes os responsáveis do edifício de que o estabelecimento não era seguro", declarou um porta-voz dos bombeiros, Jalal Maleki, lamentando que não tenham levado em conta as advertências.





Via Cnews