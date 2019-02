MENINA DE 4 ANOS QUASE PERDE A VISÃO DEVIDO AO USO EXCESSIVO DE CELULAR

Uso excessivo de celular faz menina de 4 anos passar por cirurgia ocular.

Uma menina tailandesa de apenas 4 anos precisou fazer uma cirurgia ocular em consequência do uso exagerado de celular e tablet.





E a razão é muito simples: o uso excessivo de telas por crianças pode provocar sintomas sérios, como:





- secura nos olhos





- ardência





- lacrimejamento





- vermelhidão





- miopia





Os dados são mesmo preocupantes.





Um levantamento promovido pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação mostra que 70% das crianças e jovens fazem uso da internet ao menos uma vez por dia.





No Brasil, de acordo com o CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema de visão.





Lá na Tailândia, o pai Dachar Nuysticker Chuayduang aprendeu o quanto faz mal deixar uma criança ficar horas e horas seguidas olhando para uma tela de computador, tablet ou smartphone.





A filha dele tinha esse costume desde os 2 anos de idade e acabou se viciando na tecnologia, até apresentar problemas oculares.





A menina desenvolveu ambliopia, problema conhecido com "olho preguiçoso", e precisou passar por uma cirurgia reparadora.





Olho preguiçoso é o desvio ou o desalinhamento de um olho.





Isto é geralmente uma manifestação de ambliopia, em que um olho tem uma perda de visão significativa e por vezes também estrabismo (ou "olhos tortos"), um problema de desalinhamento geral.





Essa condição não pode ser corrigida com o uso de óculos.





É como se o cérebro não reconhecesse totalmente as imagens vistas pelo olho afetado.





É importante dizer que as crianças são mais suscetíveis ao excesso do uso de telas, como celular, tablet e computador, por estarem em fase de formação.





Depois da cirurgia, a menina tailandesa agora pode usar os dois olhos simultaneamente.





Os médicos aconselharam Dachar a proibir o uso de telefones celulares e até mesmo assistir à televisão.





Dachar fez um post em suas redes sociais alertando outros pais sobre o que aconteceu com sua filha.





O indicado por especialistas é que as crianças tenham contato com telas de computadores ou telefones por duas horas diárias, no máximo.





Para crianças entre 2 e 5 anos, o tempo recomendado é ainda menor, de apenas uma hora por dia.





Vale o alerta!





Fonte: Elite Readers