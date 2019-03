PRF flagra motoristas a mais de 170 km/h na BR 222 em Sobral

Um motorista foi flagrado por um radar móvel da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 172 km/h na manhã deste domingo (17) na BR-222, km-233, no município de Sobral, interior do Ceará. Conforme a PRF, a velocidade permitida para o trecho é de 100 km/h.





Ainda nesta manhã, no mesmo trecho diversos veículos foram flagrados com excesso de velocidade. Segundo a PRF, o condutor flagrado nessa velocidade comete infração gravíssima e é punido com multa no valor de R$ 880,41, além de sete pontos na carteira.





O excesso de velocidade é umas das causas para letalidades em acidentes. Há aumento dos riscos nesta época do ano onde chuvas deixam rodovias escorregadias.





BD com PRF