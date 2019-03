Processo Judicial entre Carlos do Calisto e Gilmar Bastos é mais uma vez adiado

O processo que rola na Justiça, em que o vereador de Sobral Carlos do Calisto (PDT) acusa o funcionário da Prefeitura de Sobral Gilmar Bastos de calunia e difamação, por conta de insinuações sobre o possível envolvimento do pedetista em roubo e furtos de gado, não avança.

Gilmar Bastos e Carlos do Calisto





Já foram marcadas três audiências, mas a ausência de testemunhas tem impedido a conclusão do processo pela Justiça da Comarca de Sobral.





Após o adiamento da audiência marcada para manhã de ontem (20), Gilmar Bastos comentou nas redes sociais: “Hoje foi a terceira audiência no processo de roubo de gado. Foi adiada. O vereador Camilo Motos é testemunha do Carlos do Calisto. Vamos aguardar a próxima audiência”.





Com informações de Wilson Gomes