Hospitais de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA trabalham conjuntamente e salvam equino

O Hospital Veterinário de Grandes Animais do Centro Universitário Inta (HOVET UNINTA) realizou na última quinta-feira (03) uma cirurgia de amputação de membro na égua Indira, da raça Quarto de Milha. Durante o procedimento o animal recebeu uma prótese para a pata dianteira. O trabalho foi realizado por uma equipe multidisciplinar, que também contou com médicos do Hospital de Pequenos Animais do UNINTA, além de estagiários e auxiliares técnicos.





De acordo com o médico veterinário, Dr. Paulo Cavalcante, a adaptação com a prótese será tranquila. “Conseguimos fazer uma prótese e tudo indica que a potrinha vai se adaptar e ficar bem. Agradeço ao anestesista, Dr Alessandro Magno, ao Dr Robson Honorato do Hospital de Pequenos Animais e a todos que direta ou indiretamente estão envolvidos. Mais um caso memorável para a história do HOVET de Grandes Animais do UNINTA”, colocou.





A estudante do 6° semestre, Anne Oliveira, que participou da cirurgia, comentou sobre a experiência vivida. “Essa foi a primeira vez que acompanhei uma cirurgia de amputação de membro de um equino e a experiência foi muito boa. Pois, nada como a prática para completar a teoria. Nessas situações, geralmente é feito a eutanásia do animal, mas como ela não tinha nenhum problema além do trauma no membro, o Dr. Paulo decidiu não realizar esse procedimento e sim partir para a cirurgia. Para nós, alunos, é muito gratificante”, declarou a acadêmica.