NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL

A Secretaria da Saúde informa que no dia de ontem, 21/04, por volta das 22h50, o SAMU de Sobral recebeu ligação de familiares de um paciente solicitando uma ambulância para levá-lo a Fortaleza. Na ocasião, o médico regulador do SAMU que estava no plantão orientou que a familiar ligasse para o telefone da Central de Regulação (setor responsável por esse tipo de procedimento) e também pediu que ela retornasse a ligação após dez minutos, tempo solicitado para que transcorresse o fluxo do pedido e também para avaliar uma melhor forma de atendê-la.





Porém, mesmo tendo passado o tempo solicitado, a familiar do paciente não voltou a ligar para o serviço, impossibilitando que o serviço de transporte fosse efetuado. A Secretaria da Saúde informa que o transporte de pacientes é uma demanda bastante atendida pelo SAMU, principalmente se tratando de casos mais urgentes. A Secretaria reforça ainda que em nenhum momento se negou a fazer o atendimento e reitera a sua disposição e esforço para melhorar e ampliar o atendimento à saúde da população sobralense.