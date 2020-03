Policial ora há cinco anos por mais de 600 estudantes em escola dos EUA

A foto do policial orando está emocionando milhares de pessoas nas redes sociais.

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” Essas palavras de Crônicas 7:14 guiam o policial DeAndra Warren, de 40 anos, todas as manhãs, enquanto ora em frente ao mastro da bandeira de uma escola, de acordo com o Good Morning America.





No início desta semana, sua filha de 21 anos, De'Andria, tirou uma foto de Warren inclinando a cabeça na frente do mastro de uniforme.





"Muitas vezes você não vê um oficial nas dependências de uma escola, no mastro da bandeira orando pelos nossos filhos!", sua legenda dizia. “Conheço esse incrível Homem de Deus que ora pelos nossos sistemas escolares, pelos estudantes e nossa comunidade todos os dias fielmente! Esse homem extraordinário é meu pai e tenho muito orgulho de ser filha dele! Não há muitas pessoas aqui neste mundo como ele! Oficial Warren, estamos muito agradecidos por você!”





Desde 2015, Warren percorre os corredores do ensino fundamental e médio de Wynne para proteger e orar mais de 600 crianças em cada prédio.





"Eu estava em minha patrulha e apenas orava enquanto andava pelos corredores", disse ele. "Em um momento, senti o desejo de parar no [mastro da bandeira] e começar a orar ali por causa do que aquele local representa e com tantas coisas que estão acontecendo em nossa nação".





O superintendente das Escolas Públicas de Wynne, Carl Easley, conhece Warren desde que ele era estudante.





“O caráter dele é sempre otimista. Sempre agradável”, disse Easley. “Nas últimas duas semanas, ele sempre compartilhou algum tipo de palavras animadoras comigo. É apenas parte da personalidade dele. "





Warren também pode ser encontrado interagindo com os alunos de outras formas, como lendo livros para eles ou numa parede de escalada.





"Ver os rostos de crianças se iluminarem quando eu dou um ‘hi-five’ e só estou tentando mostrar a eles uma luz positiva... o lado positivo da aplicação da lei", disse ele.





Warren também viu o impacto de sua atitude em sua própria vida.

“Senti que tinha que fazer um post [de Warren], considerando o impacto que meu pai tem em todas as crianças, incluindo os adolescentes. As crianças vêm até mim e dizem: 'Oh, você é filha do policial Warren? Nós o amamos! 'E isso me traz muita alegria ", disse ela. "Eu penso: 'Uau, meu pai está fazendo algo para causar impacto em todas essas pessoas'".





(Guiame)