Camilo apela para colaboração da população cearense em ações de combate à Covid-19

Segundo o governador, o Ceará ainda não voltou à normalidade no que se refere à pandemia e criticou registros de aglomerações e de não uso da máscara.





O governador, Camilo Santana, utilizou as redes sociais para fazer um apelo para que a população continue a usar máscara e a manter o distanciamento social em todo o Ceará. Caso os números da Covid-19 voltem a avançar no Estado, o Plano de Retomada da Economia pode ser interrompido, alertou.

Foto: José Wagner/Governo do Ceará





Segundo ele, a "pandemia continua e não podemos relaxar nos cuidados. Temos visto aglomerações injustificáveis e casos de desrespeito ao uso de máscara na capital e no interior. Isso é muito sério! Não voltamos à normalidade. Se os números voltarem a subir, seríamos obrigados a interromper o Plano de Retomada e até retroceder em algumas decisões de abertura dos negócios, como ocorreu em outros lugares".





Para ilustrar o avanço da doença onde já foi iniciado o processo de flexibilização do isolamento social, o chefe do executivo estadual lembrou que o estado de São Paulo voltou a registrar alta na média móvel de novos casos por dia, com crescimento de 33% em 14 dias.





"Para que isso não aconteça, é fundamental que todos colaborem", disse Camilo, enfatizando ainda a importância da fiscalização nas cidades.





"Importante também que haja ações efetivas de fiscalização nos municípios. Mas, o principal é que haja consciência de cada um. Esse enfrentamento à pandemia é responsabilidade de todos nós. Estamos conseguindo vencer, mas a luta ainda não terminou. Faço um apelo ao bom senso de todos os cearenses", finalizou.

Fase 4 segue com novas autorizações nesta segunda (27)





A partir desta segunda-feira (27), Fortaleza segue na Fase 4 do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas. Com o novo decreto, passa a ser autorizado o funcionamento de academias de ginástica, com 30% da capacidade e seguindo todos os protocolos sanitários, a partir dos dia 27/7.





Além disso, o Governo do Estado decidiu ampliar o horário de funcionamento das barracas de praia até às 23h. No entanto, bares, escolas, universidades e eventos seguem impedidos de funcionar na Capital.





(DN)