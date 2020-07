"Se deixarem eu me candidatar, eu ganho outra vez e acabo com a fome de novo”, diz Lula

O ex-presidente Lula deu uma declaração um tanto quanto polêmica durante entrevista ao programa Giro Nordeste transmitido pela TV Universitária (TVU/UFRN) em parceria com a TVE Bahia.





Durante o bate-papo com a ancora Juraci Santana e jornalistas de todos os estados nordestinos, Lula desafiou seus adversários políticos. "Eu quero desafiar essa canalha (Sic.) toda que me condenou a provar um crime contra mim. Aí vou morrer tranquilo. Eles têm que saber o seguinte: têm que fazer um esforço muito grande pra não me deixar candidatar, porque se deixarem eu me candidatar eu ganho outra vez, eu acabo com a fome de novo”.





Organizado pelo Fórum das Emissoras Públicas do Nordeste, o Giro Nordeste teve sua estreia em maio, quando foi entrevistado o médico e divulgador científico Dráuzio Varella. Intercalando com especialistas em saúde, estão sendo convidados para falar sobre a situação do país os governadores do Nordeste e lideranças políticas relevantes para o debate público.





Via Aratuon